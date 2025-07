È di quattro morti e 14 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta a Chicago, in Illinois, dove colpi sono stati esplosi da un'auto in corsa nella tarda serata locale di mercoledì nel quartiere River North. Lo riferisce la polizia locale, precisando che tre dei feriti sono in condizioni critiche. Gli spari sono stati esplosi sulla folla che si trovava all'esterno e il veicolo è immediatamente fuggito. La polizia riferisce che, al momento, non sono stati effettuati arresti.