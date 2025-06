Usa, sparatoria in Idaho: due vigili del fuoco uccisi in imboscata

Due vigili del fuoco sono stati uccisi domenica e un altro è stato ferito a Coeur d'Alene, in Idaho. I vigili del fuoco sono caduti nell'imboscata di un cecchino mentre stavano intervenendo per un incendio scoppiato nella comunità montana dell'Idaho settentrionale, dovendo fronteggiare a lungo una raffica di spari. Più tardi gli agenti della squadra speciale intervenuti per sedare la sparatoria hanno trovato un uomo morto con accanto un'arma da fuoco. Non è stato reso noto il suo nome, né detto che tipo di arma è stata trovata.