Usa, spara a caso contro un'auto e uccide un bimbo di 8 anni

Un uomo ha ucciso un bimbo di 8 anni, Quarius Naqua Dunham, sparando a caso contro un'auto di passaggio a Florence, nel South Carolina.

Ferito anche il padre , che era alla guida del veicolo sul quale viaggiava con la famiglia, partita in vacanza dal New Hampshire . All'arrivo della polizia sul posto, il bimbo era ancora vivo. Assieme al padre è stato trasportato immediatamente in ospedale, ma le sue ferite erano troppo gravi.