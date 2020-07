Usa, sosteneva che le mascherine fossero inutili: muore di coronavirus a 37 anni

Sosteneva che la mascherina fosse inutile, una moda passeggera e che non l’avrebbe indossata. Su Facebook ha pubblicato diversi post contro i dispositivi di protezione individuale, dicendo che lui non ne avrebbe acquistato anche se il coronavirus continuava a circolare. Ora Richard Rose è morto proprio di Covid. E' accaduto in Ohio, negli Stati Uniti .

Da aprile fino a metà giugno, l'uomo ha sbeffeggiato chi indossava le mascherine, poi i primi sintomi e la scoperta della positività. Ha trascorso una giornata intera in una piscina pubblica senza rispettare le misure di sicurezza. Come riportano i media americani, Rose ha poi ipotizzato di essere stato contagiato proprio in quella situazione.

"Sono stato molto malato negli ultimi giorni. Sintomi di Covid-19. Questa mattina finalmente mi hanno fatto il tampone. Dovrei sapere presto quali sono i risultati. Voglio solo sentirmi di nuovo bene”, aveva scritto in un primo post per poi confermare la diagnosi qualche giorno dopo.

"Sono ufficialmente in quarantena per i prossimi 14 giorni - si legge in un post del 1 luglio - Sono appena risultato positivo al COVID-19. Avevo appena iniziato un nuovo lavoro!". Uno stato di salute che peggiorava progressivamente fino alla morte il 4 luglio.