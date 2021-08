"Amo New York e amo i newyorchesi, e non farei nulla per creare problemi. Per questo credo che a questo punto, date le circostanze, la cosa migliore da fare per aiutare è fare un passo indietro e lasciare che il governo torni a governare", ha detto Cuomo trattenendo a stento le lacrime. Il governatore ha spiegato che le dimissioni avranno effetto tra 14 giorni.

"Dietro le accuse motivi politici" "Accetto la piena responsabilità, sono scivolato, sono stato troppo familiare con i miei collaboratori", ha detto ancora il governatore dello Stato di New York, precisando però che "dietro alle accuse ci sono motivazioni politiche, e sono certo che i newyorchesi capiranno".

Cuomo alle figlie: "Vostro padre ha commesso errori" Cuomo si è rivolto poi direttamente alle figlie: "Voglio che sappiano, dal profondo del mio cuore: non ho mai fatto, e non avrei mai voluto, mancare di rispetto intenzionalmente a una donna o trattare una donna in modo diverso da come vorrei loro fossero trattate. Vostro padre ha commesso degli errori. E si è scusato. E ha imparato da questo".