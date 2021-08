Procuratrice di New York: "Il governatore Cuomo ha molestato diverse donne"

"Il governatore di New York, Andrew Cuomo , ha molestato sessualmente diverse donne e si è vendicato di un dipendente che aveva provato a denunciare la situazione". Lo ha dichiarato la procuratrice generale dello Stato di New York, Letitia James. Cuomo giorni fa è stato interrogato per ben undici ore dagli investigatori.

Tra le donne molestate ci sono un'attuale dipendente e una ex dipendente statale. James ha accusato Cuomo anche di aver creato nei suoi uffici un ambiente di lavoro pervaso da un clima di paura e di intimidazione, oltre che ostile nei confronti di diversi membri dello staff. La procuratrice ha definito "eroiche" le donne, alcune giovani, che hanno avuto il coraggio di denunciare.

L'indagine è durata quasi cinque mesi. Sono state ascoltate 179 persone che hanno descritto l'amministrazione Cuomo come "un ambiente lavorativo ostile". "Questi colloqui e queste prove hanno rivelato un quadro profondamente inquietante ma chiaro: il governatore Cuomo ha molestato sessualmente attuali ed ex dipendenti", ha dichiarato la procuratrice in conferenza stampa.

Inoltre l'inchiesta ha rilevato molestie nei confronti di donne esterne al governo statale. L'anno scorso il politico è stato accusato da varie donne, che hanno dichiarato di essere state toccate in modo non appropriato e molestate sessualmente, quando lavoravano con lui o l'hanno incontrato in eventi pubblici. Una collaboratrice ha raccontato che Cuomo le avrebbe toccato il seno, un'altra che l'avrebbe baciata sulle labbra nel suo ufficio e "avrebbe fatto di tutto per toccarmi la parte bassa della schiena, le braccia e le gambe".