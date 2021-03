Usa, Cuomo nega molestie: "Mai toccato nessuno in modo inappropriato"

IPA

"Non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato, non ho mai voluto offendere nessuno". Lo ha ribadito il governatore di New York, Andrew Cuomo, intervenendo sulle accuse di molestie mosse nei suoi confronti. "Non mi dimetto, continuo a fare il lavoro per cui sono stato eletto - ha aggiunto Cuomo -. Coopererò all'indagine avviata".