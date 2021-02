Covid Usa, bufera su governatore New York Cuomo: indagini o impeachment

-afp

Negli Stati Uniti Andrew Cuomo finisce nella bufera. Diversi esponenti repubblicani e democratici, infatti, chiedono un'indagine o un impeachment per il governatore democratico dello Stato di New York. Le richieste affondano le radici nelle rivelazioni di una delle sue più strette collaboratrici, secondo la quale l'amministrazione Cuomo avrebbe nascosto i veri numeri delle morti per Covid nelle case di cura.