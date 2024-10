Orrore a Seattle, 15enne stermina la famiglia con un'arma da fuoco

Il quindicenne si trova ora in custodia nel carcere minorile della contea di King. I suoi avvocati difensori hanno affermato in tribunale che il ragazzo non ha precedenti penali e hanno chiesto che i media non diffondano il suo nome prima che venga presa una decisione sull'accusa, cosa che il giudice ha concesso. Secondo l'ufficio del procuratore della contea di King, l'adolescente ha rinunciato al suo diritto di comparire in tribunale martedì. Secondo quanto riportato da Associated Press, il ragazzo potrebbe essere giudicato per cinque capi di imputazione di omicidio di primo grado e uno per tentato omicidio di primo grado. Durante l'udienza il giudice ha inoltre ordinato all'adolescente di non avere contatti con la sorella, unica sopravvissuta alla strage. La ragazzina di 11 anni, è ricoverata in "condizioni soddisfacenti" all'Harborview Medical Center di Seattle.