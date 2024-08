Cinque morti a New York: si pensa a un omicidio-suicidio

A Long Island (New York) un uomo di circa 60 anni avrebbe ucciso quattro persone nella casa in cui viveva e poi si è tolto la vita. Pare che il killer vivesse lì con la madre 95enne, morta qualche giorno fa. I fratelli erano tornati in città per i funerali e avevano deciso di vendere l'abitazione. Secondo alcune testimonianze raccolte dai media statunitensi, l'uomo aveva problemi di salute mentale ed era sconvolto per la recente morte della madre e l'imminente vendita della casa dove aveva passato tutta la vita.