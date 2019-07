Usa, scrive tweet offensivi: detronizzata Miss Michigan (e fan di Trump)

Una vittoria durata un solo giorno. La studentessa ventenne Kathy Zhu prima ha potuto gioire per essere stata eletta Miss Michigan poi, a distanza di 24 ore, si è vista levare lo scettro. Il motivo? La ragazza, fan del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva scritto alcuni tweet contro afro-americani e musulmani ritenuti offensivi dall'organizzazione di Miss Word America. Che per questo ha deciso di detronizzarla.

Contenuti offensivi e inappropriati - Secondo quanto riportato dai media statunitensi, i tweet di Kathy Zhu violano le regole "di buon carattere" previste dalla competizione. Il direttore del concorso ha comunicato alla ragazza che i suoi account social "hanno contenuti offensivi, indelicati e inappropriati", come ha reso noto la stessa interessata, attivista conservatrice e direttrice del gruppo nazionale "Chinese Americans for Trump".



Quei tweet di Trump... - Kathy Zhu, dunque, non potrà più fregiarsi del titolo. Ma la studentessa ha comunque replicato che i suoi tweet sono stati presi fuori dal loro contesto e sostiene di essere stata punita per le sue vedute conservatrici. Una vicenda che potrebbe attirare l'attenzione dello stesso Trump, finito nel mirino per alcuni tweet contro un gruppo di deputtate dem di colore.