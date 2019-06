Questa volta il presidente Trump è caduto su un errore grammaticale. In un tweet, The Donald ha chiamato Carlo d'Inghilterra "Prince of Whales", cioè principe delle balene, piuttosto che "Prince of Wales" ovvero principe del Galles. Nonostante il tweet sia stato subito corretto, la gaffe non è passata inosservata e su Twitter i follower sono impazziti con meme e immagini che ritraggono l'erede al trono in mezzo ai cetacei. Non è poi la prima volta che Trump cade in questi errori. Di pochi giorni fa, il tweet in cui il presidente spiegava come la Luna fosse parte di Marte.