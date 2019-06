Nuova gaffe di Trump: "La Luna è parte di Marte" e la Rete non perdona

"Per tutti i soldi che spendiamo, la Nasa non dovrebbe parlare di andare sulla Luna, lo abbiamo fatto 50 anni fa. Dovrebbero concentrarsi su cose più grandi, incluso Marte (di cui la Luna è parte), Difesa e Scienza". Lo ha twittato Donald Trump criticando la Nasa ma scivolando in una gaffe su Marte e sul satellite. Le parole del presidente americano hanno scatenato la spietata Rete, che non perdona questi errori.