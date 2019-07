Gaffe di Trump, "Pago io per scarcerare il rapper A$AP Rocky" | Ma in Svezia non esiste la cauzione

Donald Trump protagonista di una nuova gaffe. Questa volta il presidente degli Stati Uniti ha telefonato al premier svedese Stefan Lofven offrendosi di garantire personalmente la cauzione per la libertà del rapper A$AP Rocky. L'artista è detenuto dall'inizio di luglio nel paese scandinavo con l'accusa di aver aggredito un uomo a Stoccolma durante il suo tour europeo. Il sistema giudiziario svedese però non prevede la cauzione.

Trump ha detto di aver preso a cuore il caso di A$AP Rocky su sollecitazione della first lady Melania e di varie celebrità, tra cui Kanye West e Kim Kardashian, amici del presidente che hanno anche collaborato con la Casa Bianca per la riforma della giustizia. Il tentativo di far uscire dal carcere il rapper però si è scontrato con il sistema giudiziario svedese che, al contrario di quello americano, non prevede la cauzione.