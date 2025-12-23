Usa, sconfitta per Trump: la Corte Suprema vieta le truppe a Chicago

Donald Trump registra un'altra "sconfitta" sulle sue politiche sul controllo dell'immigrazione. La Corte Suprema ha respinto la richiesta del presidente di schierare i soldati della Guardia Nazionale in Illinois e in particolare a Chicago, nonostante le forti obiezioni delle autorità locali. La decisione ha visto i sei giudici conservatori della Corte Suprema divisi, con tre a favore e tre contrari al dispiegamento delle truppe. I tre giudici liberali si sono schierati con i contrari.