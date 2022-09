Usa, scarcerato dopo 23 anni grazie a un podcast: "Non ha ucciso l'ex fidanzata"

Il caso -

Hae Min Lee

Sarah Koenig

Milioni di americani si appassionarono al processo per l'assassinio della licealeperché raccontato nei 12 episodi con cui nel 2014 la giornalistaportò in luce le inconsistenze del procedimento che si era concluso con la condanna di Syed all'ergastolo. "Non me lo aspettavo certamente", ha detto la Koening, dopo che la giudice Melissa Phinn ha rimesso Adnan in libertà. Hae Min Lee, una diciottenne di origine coreana, era stata strangolata e seppellita in un parcheggio: l'ex boyfriend Syed, che ha sempre dichiarato la sua innocenza, aveva 17 anni all'epoca dell'arresto e 18 quando nel 1999 fu spedito all'ergastolo. Dopo 23 anni in carcere, rispondendo a una mozione della parte civile, la Phinn, ha revocato la pena e ha motivato la scelta dicendo che era "nell'interesse della giustizia". Adnan al momento si trova agli arresti domiciliari e non si sa ancora se la procura chiederà un nuovo processo o lascerà cadere le accuse.

Le novità -

Intanto è venuto fuori che già allora gli investigatori avevano già individuato altri due possibili sospettati - una rivelazione clamorosa - ma i difensori di Adnan - e di conseguenza i giurati al processo - non ne erano stati informati.