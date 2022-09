Usa, l'amministrazione Biden lavora alla chiusura del carcere di Guantanamo

L'amministrazione Biden sta intensificando i suoi sforzi per chiudere la prigione di Guantanamo.

Secondo il Wall Street Journal, il presidente Usa ha nominato un diplomatico di alto livello per sovrintendere ai trasferimenti dei detenuti e segnalato che non interferirà con i negoziati di patteggiamento che potrebbero risolvere il processo, da tempo in stallo, alla presunta mente degli attacchi dell'11 settembre, Khalid Sheikh Mohammed, e a quattro coimputati. La chiusura della struttura era stata promessa da Biden in campagna elettorale.