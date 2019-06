Sono circa 170 i cani liberati dalle gabbie in cui erano rinchiusi presso una proprietà nel New Jersey, i restanti trenta erano già stati consegnati volontariamente dai proprietari alle autorità nel corso di un'indagine per maltrattamenti. Dopo un primo esame è emerso che tutti gli animali soffrono di qualche problema o malattia, alcuni sono anche gravidi, e in generale i loro contatti umani sono stati minimi e le cure veterinarie ancora meno. Sono state chieste donazioni per raccogliere tutte le cure a loro necessarie. Nonostante l'intervento delle autorità, però, alcuni cani erani già deceduti: il numero preciso non è ancora stato confermato.