Usa-Russia, cosa prevede il trattato New Start sul nucleare

Fotogallery - Nuovo sisma in Turchia avvertito anche in Libano, gente in strada a Beirut

La scadenza del Trattato è prevista per il 2026. Questo è quanto prevede il New Start che sostituì i due precedenti accordi Start 1 e 2 (quest'ultimo mai entrato in vigore) e il trattato di Mosca del 2002 (Sort), che decadeva nel 2012.

Vettori

Limite di 700 vettori contando i missili Icbm e Slbm e i bombardieri in grado di sganciare ordigni nucleari: un dimezzamento rispetto allo Start 1. Il limite fu posto a 800 contando anche i missili non puntati. New Start non limita il numero di missili ICBM e SLBM non schierati, ma li monitora e prevede informazioni continue sulla loro ubicazione e ispezioni in loco per confermare che non vengano aggiunti alla forza schierata.