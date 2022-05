Usa, ritrovato dopo 13 anni il corpo di un'adolescente scomparsa: arrestato killer

Ritrovati i resti di una 17enne scomparsa nella Carolina del Sud 13 anni fa.

Si tratta di Brittanee Drexel, ragazzina di New York avvistata per l'ultima volta nell'aprile del 2009 a Myrtle Beach, dove si trovava per trascorrere le vacanze di primavera con gli amici. Un cold case che sembra essere arrivato alla risoluzione per le autorità locali: accusato di omicidio, rapimento e stupro, un uomo di 62 anni.