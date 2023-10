Usa, il repubblicano Mike Johnson (vicino a Trump) è il nuovo speaker della Camera

L'elezione di Johnson sblocca la paralisi del Congresso, ma non risolve la lotta intestina all'interno del partito, sul quale Donald Trump, nonostante i guai legali, non molla la presa. Proprio intorno all'ex presidente il cerchio si stringe sempre di più.

Johnson: "Ora torniamo a lavorare"

Mike Johnson ha affidato a X (ex Twitter) le sue prime parole dopo il voto che lo ha visto vittorioso. "Mi assicurerò che l'azione della camera si traduca in risultati e riporterò fiducia in questa istituzione. L'alleato di Donald Trump è un ultra conservatore la cui elezione rischia si orientare ancora più verso destra il partito repubblicano.