Usa, ok del Senato: evitato lo shutdown

Negli Usa coon 88 voti a favore e nove contrari il Senato americano ha approvato la legge per evitare lo shutdown.

La misura, presentata dallo speaker della Camera Kevin McCarthy, consentirà al governo federale di funzionare per altri 45 giorni ma non prevede fondi all'Ucraina. "Mi aspetto che il sostegno all'Ucraina continui. Maggioranze bipartisan alla Camera e al Senato hanno votato per mantenere aperto il governo, prevenendo una crisi inutile che avrebbe inflitto dolore inutile a milioni di lavoratori americani", ha commentato il presidente Biden.