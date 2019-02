Usa, rapporto shock: "Abusi su circa 5mila bambini durante la detenzione"

Migliaia di abusi sessuali e molestie su minori migranti in custodia negli Stati Uniti archiviati in tre anni anni: membri dello staff che hanno avuto rapporti con bambini, proiezione di video pornografici, contatto fisico forzato. Sono i dati shock del dossier del Dipartimento federale della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti (abbreviato in Hhs) pubblicato in questi giorni. Il rapporto analizza il periodo 2015-2017: circa "4500 bimbi", tratti in arresto per immigrazione clandestina, avrebbero subito violenze di ogni genere, ed è la prima volta che un dicastero del governo statunitense "ufficializzi" queste cifre.