Usa, proteste per Breonna Taylor: in Kentucky feriti due poliziotti

Due poliziotti sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco a Louisville, nel Kentucky, durante le proteste seguite alla decisione del Gran Giurì sulla morte di Breonna Taylor, afroamericana uccisa in casa sua a marzo e divenuta uno dei volti del Black Lives Matter. Per il caso, infatti, dei tre agenti coinvolti uno solo agente è stato incriminato, e solo per negligenza. I due poliziotti feriti non sono gravi, fermato l'aggressore.