Proposta di matrimonio in cima all'Empire State Building: coppia di scalatori urbani rischia espulsione dagli Usa

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Ivan e Angelina, entrambi russi, devono fronteggiare molte accuse tra cui pericolo per l'incolumità pubblica, violazione di domicilio e danneggiamento
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Ivan Kuznetsov e Angelina Nikolau, i due scalatori urbani che si erano promessi amore eterno a 400 metri di altezza dopo aver scalato l'Empire State Building, rischiano ora non solo il carcere, ma anche l'espulsione in Russia, loro Paese d'origine. Una condanna pesante, qualora venissero riconosciuti colpevoli di "reati gravi". Lo ha riferito il loro avvocato a Fox News, sostenendo che la procura di Manhattan ha respinto la proposta di patteggiamento per reati minori. Il caso è stato aggiornato al 28 gennaio 2027.
Lo scorso 1 luglio Ivan e Angelina, vestiti di nero e con il volto coperto, si erano arrampicati sull'iconico grattacielo di New York stendendo uno striscione sul punto più alto dell'edificio, allarmando inizialmente le forze dell'ordine. "Quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace", il messaggio scritto sullo striscione.
Dopo averlo esposto la coppia aveva iniziato la discesa e, una volta raggiunta una delle piattaforme più in basso, Ivan si era inginocchiato chiedendo alla donna di sposarlo. Una volta scesi a terra, entrambi erano stati arrestati dal New York City Police Department e accusati di furto con scasso, pericolo per l'incolumità pubblica, violazione di domicilio, danneggiamento, manomissione, disturbo della quiete pubblica, possesso di strumenti da scasso e delitti correlati.