Proposta di matrimonio in cima all'Empire State Building: coppia di scalatori urbani rischia espulsione dagli Usa

Dopo averlo esposto la coppia aveva iniziato la discesa e, una volta raggiunta una delle piattaforme più in basso, Ivan si era inginocchiato chiedendo alla donna di sposarlo. Una volta scesi a terra, entrambi erano stati arrestati dal New York City Police Department e accusati di furto con scasso, pericolo per l'incolumità pubblica, violazione di domicilio, danneggiamento, manomissione, disturbo della quiete pubblica, possesso di strumenti da scasso e delitti correlati.