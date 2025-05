Usa, propose idrossiclorochina per curare il Covid: virologo Steven Hatfill torna con Trump

Una figura controversa - Lo scienziato, ricercatore dell'esercito nel settore della biodifesa, è stato indagato per anni dal dipartimento di Giustizia come "sospettato" riguardo l'invio nel 2001 di lettere contenenti spore di antrace, che uccisero cinque persone e ne infettarono 17. Hatfill fu formalmente scagionato nel 2008, lo stesso anno in cui il governo gli pagò 4,6 milioni di dollari per chiudere la causa. E nel primo mandato di Trump il virologo ha collaborato con il consigliere commerciale Peter Navarro per promuovere l'idrossiclorochina e un farmaco correlato, la clorochina, come trattamenti per il Covid all'inizio della pandemia, quando il Paese era alla disperata ricerca di potenziali cure.