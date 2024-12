Usa: dalle prime prove l'aereo della Azerbaijan Airlines è stato abbattuto dalla Russia

"I droni militari ucraini stavano portando avanti attacchi terroristici contro infrastrutture civili in quel momento", ha detto Dmitry Yadrov su Telegram, aggiungendo che l'aereo ha fatto due tentativi di atterraggio prima di virare verso il Kazakhstan. Droni e nebbia: "In quel momento c'era anche una fitta nebbia su Grozny", ha aggiunto Yadrov, descrivendo le condizioni come "molto complicate" e spiegando che a quel punto "al pilota sono stati offerti aeroporti alternativi e ha preso la decisione di andare all'aeroporto di Aktau", dove però non è mai arrivato.