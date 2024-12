Aereo precipita in Kazakistan, Azerbaijan Airlines sospende i voli verso sette città russe

L'aereo Embraer 190 della Azerbaijan Airlines in volo da Baku a Grozny in Russia si è schiantato la mattina del 25 dicembre nei pressi della città di Aktau, nel Kazakistan occidentale. Secondo l'Agenzia federale russa per il trasporto aereo (Rosaviatsiya), l'aereo si sarebbe scontrato con degli uccelli e il capitano del volo avrebbe per questo motivo deciso di dirottare verso un aeroporto alternativo ad Aktau. Ma la compagnia aerea non avrebbe confermato questa versione dell'incidente: la causa del disastro aereo è ancora senza una risposta e si attendono i risultati sulla scatola nera.