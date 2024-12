Il Kazakistan apre un'inchiesta sul disastro aereo: "Evitare speculazioni"

Il governo kazako ha denunciato come premature queste speculazioni, e anche il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, interrogato in proposito, ha risposto che "sarebbe sbagliato fare ipotesi sulle cause del disastro aereo in Kazakistan finché le indagini non saranno concluse". Il presidente della Camera alta del Parlamento kazako (Senato), Maulen Ashimbaiev, ha dichiarato che "non è possibile" per ora dire che cosa abbia causato il disastro. "Dei veri esperti se ne occupano e arriveranno alle loro conclusioni. Né il Kazakistan, né la Russia, néi l'Azerbaijian hanno interesse a nascondere informazioni", ha detto il dirigente politico kazako citato dall'agenzia russa Tass.