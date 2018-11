Usa, prima protesta di una cheerleader della Football League durante l'inno

Dopo aver coinvolto diversi sportivi di colore, adesso la "moda" di protestare contro la brutalità della polizia sui neri negli Usa sembra abbia contagiato per la prima volta anche una cheerleader. E' successo a una partita della Football League, prima del match tra i San Francisco 49ers, per i quali la ragazza danza, e gli Oakland Raiders.

Mentre veniva eseguito l'inno americano e tutte le altre ragazze erano in religioso silenzio, ferme e attente in ascolto dell'esecuzione musicale, lei si è inginocchiata, tenendo le mani sui fianchi. Un gesto quasi sicuramente legato alla sempre più diffusa modalità di protesta nel popolo degli sportivi di colore.



I San Francisco 49ers sono proprio l'ex squadra di Colin Kaepernick, il primo atleta che si inginocchiò durante l'esecuzione dell'inno in segno di dissenso nei confronti delle ingiustizie razziali negli Stati Uniti.