Usa, Pompeo contro il Vaticano: "Non rinnovi l'accordo con la Cina, perderebbe la sua autorità morale"

"Due anni fa, la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il Partito comunista cinese , sperando di aiutare i cattolici cinesi. Eppure gli abusi sui fedeli da parte della Cina sono solo peggiorati". Lo ha scritto su Twitter il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo , aggiungendo che "qualora rinnovasse l'accordo, il Vaticano metterebbe in pericolo la sua autorità morale".

Nel suo attacco contro il Vaticano, il segretario Pompeo cita anche la situazione di Hong Kong, dove "i cattolici rappresentano alcune tra le voci più forti per la difesa dei diritti umani. Personalità come Martin Lee o Jimmy Lai sono state arrestate, spiate e torturate solo per il presunto crimine di promuovere la libertà".

Una richiesta di cooperazione quella che dall'ufficio del Dipartimento di Stato americano arriva fino alla Santa Sede. "Siamo sempre stati una voce forte per la libertà religiosa in Cina", continua sempre su Twitter Pompeo, "e continueremo a prendere provvedimenti per punire chi abusa dei fedeli. Chiediamo al Vaticano di unirsi a noi al fianco dei cattolici e dei credenti religiosi cinesi".