Media Usa: "Hacker cinesi hanno violato sede Vaticano a Hong Kong"

Gli hacker collegati al governo cinese si sono infiltrati nelle reti informatiche vaticane, tra cui la Holy See Study Mission di Hong Kong. Lo riporta il New York Times, anticipando il rapporto di Recorded Future, società che traccia gli attacchi informatici sostenuti dagli Stati. Vaticano e Cina avrebbero dovuto avviare quest'anno i colloqui per il rinnovo dell'accordo sulla nomina dei vescovi che ha stabilizzato le relazioni.