Usa, organizzano grande festa tra liceali per il 4 luglio: 21 contagiati dal coronavirus

Hanno organizzato una grande festa tra liceali per il 4 luglio, anniversario dell'indipendenza Usa, ma "nessuno ha davvero pensato" alle conseguenze di radunare circa 400 persone . E infatti, dopo una settimana, le autorità di Harrisonville, in Missouri, hanno confermato che 21 dei partecipanti al party sono positivi al coronavirus . "E' arrivata un sacco di gente, ma ci siamo detti: non succederà certo a noi ", ha spiegato uno degli organizzatori.

Qualche giorno dopo la festa, ha spiegato Cole Wood alla stampa locale, "due o tre amici sono venuti da me insieme dicendo qualcosa tipo "hey, io sono malato, io anche, è strano'. Così abbiamo iniziato a fare due più due, e il risultato è che forse abbiamo sbagliato" a organizzare quell'evento. Per il quale non era stata nemmeno stilata una lista di invitati: così ora le autorità della cittadina non sanno quanti fossero esattamente i ragazzi che hanno partecipato, né chi fossero. E non possono convocarli per metterli in quarantena: hanno solo potuto lanciare un appello affinché coloro che erano presenti si isolino volontariamente per 14 giorni per senso civico.

"Per quanto riguarda i liceali che hanno partecpato al party - ha sottolineato Andrew Warlen, direttore del dipartimento della Salute della contea - non ho dubbi che la maggior parte di loro avrà sintomi lievi o addirittura assenti. Ma il vero problema è che potrebbero comunque contagiare i loro genitori e i loro nonni, ma anche i loro insegnanti. In questo momento il messaggio che deve passare è che, anche se andiamo verso la riapertura delle attività, non siamo ancora tornati alla normalità. Evitare di ammassarsi è ancora una buona idea".