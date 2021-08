Usa, nuova norma sugli allevamenti suini: la California rischia di rimanere senza bacon

ansa

Dal 2022 ordinare un hamburger con bacon potrebbe non essere più così semplice in California. A preoccupare i ristoratori, ancora in ginocchio dopo l'emergenza sanitaria, è la nuova legge a tutela del benessere degli animali. La normativa prevede più spazio per i suini da riproduzione, le galline e i vitelli, imponendo il divieto di vendita a chi non rispetta gli standard. I lavoratori del settore si dicono ottimisti, ma secondo i dati solo il 4% degli allevamenti è in grado di soddisfare i requisiti.