Usa: "Nord Stream 2 va bloccato se la Russia invade l'Ucraina"

Ansa

"La nostra posizione è molto chiara: se la Russia invade l'Ucraina, in un modo o nell'altro il Nord Stream 2 non deve andare avanti". Lo ha detto un alto dirigente dell'amministrazione Usa in una conference call sulla visita alla Casa Bianca del cancelliere tedesco Olaf Scholz. La fonte ha precisato di non poter parlare per conto di Berlino, ma si è detto "convinto che i tedeschi condividono le nostre preoccupazioni sull'aggressione russa" e ha assicurato che gli Usa "continueranno a lavorare molto strettamente con la Germania per garantire che il gasdotto non parta".