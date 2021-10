Usa, no-vax: "Perché i clochard non muoiono?", la risposta del senzatetto è virale: "Perché sono vaccinato, idiota"

E' diventato virale un botta e risposta tra una manifestante no vax e un clochard. Durante un corteo sulla Hollywood Boulevard a Los Angeles, la donna, aiutandosi con un megafono, ha urlato: "Vedete tutti questi senzatetto in giro? Sono morti in strada con il Covid? No. Perché?". Prontamente è arrivata la risposta del ragazzo, che ha sottolineato: "Perché sono vaccinato, idiota".