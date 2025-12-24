Gli Usa negano i visti a cinque regolatori europei: anche all'ex commissario Ue Breton

In una nota del Segretario di Stato, Marco Rubio, si legge che il Dipartimento di Stato "sta intraprendendo azioni decisive contro cinque individui che hanno guidato sforzi organizzati per costringere le piattaforme americane a censurare, demonetizzare e sopprimere i punti di vista americani a loro contrari. Questi attivisti radicali e le Ong strumentalizzate hanno promosso la repressione della censura da parte di stati stranieri, prendendo di mira in ogni caso oratori e aziende americane". Pertanto, prosegue Rubio, "ho stabilito che il loro ingresso, la loro presenza o le loro attività negli Stati Uniti hanno potenzialmente gravi conseguenze negative per la politica estera degli Stati Uniti".