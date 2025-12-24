Gli Usa negano i visti a cinque regolatori europei: anche all'ex commissario Ue Breton

Il Dipartimento di Stato ha giustificato le misure affermando che le azioni di queste persone equivalgono a "censura" e sono dannose per gli interessi americani
© Ansa
Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate nel promuovere una regolamentazione più severa sul settore tecnologico. Tra queste figura anche l'ex commissario Ue Thierry Breton, a cui è stato vietato l'ingresso nel Paese. Il Dipartimento di Stato americano ha giustificato le misure affermando che le azioni di queste persone equivalgono a "censura" e sono dannose per gli interessi americani.
In una nota del Segretario di Stato, Marco Rubio, si legge che il Dipartimento di Stato "sta intraprendendo azioni decisive contro cinque individui che hanno guidato sforzi organizzati per costringere le piattaforme americane a censurare, demonetizzare e sopprimere i punti di vista americani a loro contrari. Questi attivisti radicali e le Ong strumentalizzate hanno promosso la repressione della censura da parte di stati stranieri, prendendo di mira in ogni caso oratori e aziende americane". Pertanto, prosegue Rubio, "ho stabilito che il loro ingresso, la loro presenza o le loro attività negli Stati Uniti hanno potenzialmente gravi conseguenze negative per la politica estera degli Stati Uniti".
La nota di Rubio si conclude sottolineando che "il presidente Trump ha chiarito che la sua politica estera 'America First' respinge le violazioni della sovranità americana. L'ingerenza extraterritoriale dei censori stranieri che prendono di mira la libertà di parola americana non fa eccezione. Il Dipartimento di Stato è pronto ad ampliare l'elenco odierno se altri attori stranieri non cambieranno rotta".
La Francia ha denunciato "nei termini più forti possibili" le sanzioni contro le cinque importanti personalità europee, in particolare contro il francese Thierry Breton. "La Francia condanna con la massima fermezza la restrizione sui visti imposta dagli Usa a Thierry Breton, ex ministro e commissario europeo, e ad altre quattro importanti personalità europee", ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot.