Usa, morto in carcere ex agente Fbi che spiava per l'Urss

Negli Usa è morto in carcere a 79 anni Robert Philip Hanssen, l'ex agente dell'Fbi condannato per spionaggio a favore dell'Unione Sovietica e della Russia, in cambio di pagamenti per 1,4 milioni di dollari, in contanti e diamanti.

Lo riporta la Cnn. La spia si trovava nel carcere di massima sicurezza di Florence, in Colorado, dal 17 luglio del 2002. L'anno prima si era dichiarato colpevole di 15 capi di imputazione di spionaggio e cospirazione e in cambio di questo non fu chiesta la pena di morte. Tra le tante informazioni passate al Cremlino, Hanssen rivelò ai sovietici persino i dettagli dei piani di reazione Usa in caso di attacco nucleare.