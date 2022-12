Usa, oltre 50 morti (28 solo a Buffalo) per la bufera artica: le operazioni di salvataggio continuano senza sosta 

Alta tensione a Parigi, curdi protestano: "Non siamo difesi"

La violenta tempesta invernale che si è abbattuta sugli Usa, spingendo le temperature diverse decine di gradi sotto lo zero, ha provocato al momento oltre 50 morti nel Paese, 28 solo a Buffalo, nello Stato di New York.

"Questa è una guerra con madre natura e lei ci sta colpendo con tutto ciò che ha" da giovedì, ha detto Kathy Hochul, il governatore di Buffalo. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato una dichiarazione di emergenza per la parte occidentale dello Stato di New York. La dichiarazione firmata dal presidente sblocca fondi federali e mobilita l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema).