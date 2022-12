Stati Uniti paralizzati da gelo e neve: almeno 17 morti per la tempesta d'inverno

Sarà il Natale più freddo degli ultimi 40 anni

Da nord a sud il 60% della popolazione - circa 200 milioni di americani - è sotto allerta meteo per quello che si preannuncia come il Natale più freddo degli ultimi 40 anni. Il 'Bomb Cyclone', una tempesta esplosiva che si intensifica rapidamente, ha già fatto crollare la colonnina di mercurio fino a 40-50 gradi sotto zero negli Stati del nord. I forti venti, le abbondanti nevicate e il freddo stanno causando non pochi disagi al traffico aereo. La tempesta invernale ha già causato la cancellazione di oltre 2mila voli. I meteorologi parlano di un evento climatico che si verifica una volta in una generazione.