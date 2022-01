Usa, modella fermata in aeroporto perché indossa top sportivo e leggins corti: "Si metta una maglia o non può partire"

La modella statunitense Olivia Culpo, Miss Usa 2012, si stava recando a Cabo San Lucas, in Messico, insieme alla sorella Aurora e al compagno Christian McCaffrey quando, durante i controlli in aeroporto, è stata fermata a causa del suo look: top sportivo, leggins corti e un cardigan lungo. "L'hanno chiamata e le hanno detto che se non mette una maglia non può salire sull'aereo", ha raccontato la sorella su Instagram.