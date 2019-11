Usa, Melania Trump contestata dagli studenti

Melania Trump è stata contestata da alcuni studenti mentre saliva sul palco alla University of Maryland Baltimore College, dove è stata invitata nell'ambito di una iniziativa per educare gli studenti sui pericoli dell'uso di oppiacei. La First lady è stata accolta da cori di "buu" , durati circa un minuto.

La moglie del presidente americano ha parlato davanti a ragazzi delle scuole medie e superiori per mettere in luce i programmi che possono aiutare i giovani a evitare la dipendenza dalle droghe. "Sono con voi in questa lotta - ha detto - e sto combattendo per voi. So che ognuno di voi ha speranze e sogni per il futuro, che si tratti di un college, di unirsi all'esercito o di praticare uno sport, il vostro futuro sarà determinato dalle scelte che farete. L'uso di droghe ti impedirà di raggiungere questi obiettivi".