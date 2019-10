Anche alla Casa Bianca si celebra Halloween: Donald e Melania Trump alle prese con "dolcetto o scherzetto"

Sorridenti e divertiti hanno accolto i bimbi mascherati che hanno sfilato davanti a loro. Così Donald e Melania Trump hanno celebrato la festa di Halloween alla Casa Bianca, come tradizione comanda. Il presidente Usa e la first lady hanno distribuito tavolette di cioccolata e caramelle, ma oltre al "dolcetto", il tycoon non ha disdegnato lo "scherzetto". "Vittima" un bimbo travestito da minion, il personaggio giallo del cartoon "Cattivissimo me".