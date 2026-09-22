Melania Trump torna in pubblico e al suo evento sfida Donald sulla Cnn

L'assenza di Melania Trump dalla scena pubblica stava creando diversi interrogativi negli Stati Uniti. Soprattutto se nello stesso periodo accanto a Donald diventava sempre più visibile la sua fedele assistente, Natalie Harp. Ora, dopo un mese in cui la first lady americana non è mai stata sotto i riflettori, ha scelto la settimana dell'Assemblea Generale dell'Onu, la più internazionale dell'anno, per tornare.
Una rentrée in tre atti: Palazzo di Vetro, Wall Street, Casa Bianca. Tailleur nero, camicia bianca con fiocco a cravatta, Melania si è seduta con la delegazione Usa nell'aula dell'Assemblea Generale per raccogliere i complimenti del marito Donald ("Ha presieduto una riunione del Consiglio di Sicurezza molto bene") del quale, poche ore prima, aveva sfidato la decisione di mettere al bando la Cnn e altri media dalla Casa Bianca.
L'ufficio della First Lady ha accreditato Betsy Klein, una dei reporter della rete a cui venerdì era stato ritirato il "pass", all'evento al St. Regis per l'iniziativa di Melania Fostering the Future Together. Una rivincita su Natalie? Sarebbero stati proprio i ritagli di articoli giudicati "ostili", portati all'attenzione del presidente dalla bionda assistente, a contribuire alla decisione di bandire dalla Casa Bianca Cnn, MsNow e Politico. Harp continua a essere una presenza fissa nell'entourage presidenziale: ieri era tra gli invitati sul viaggio inaugurale del Marine One dal nuovo eliporto della Casa Bianca. E poi ha seguito la delegazione a New York per l'assemblea dell'Onu. Questa però è la settimana di Melania. "Una settimana di eccellenza americana", l'ha battezzata la stessa First Lady, sottolineando sui social i "mesi di visione, preparazione e incessante attenzione ai dettagli" dietro gli appuntamenti.
Per il debutto a New York, Melania è tornata a indossare i panni della padrona di casa internazionale riunendo rappresentanti dei 57 Paesi che hanno aderito a Fostering the Future Together, la coalizione da lei lanciata proprio durante l'Assemblea Generale del 2025 per mettere tecnologia e istruzione al servizio dei bambini: oggi può contare su sette nuovi partner tecnologici — Adobe, Amazon, Google, Intel, N50, Starlink e Zoom — e accordi con oltre 15 Paesi.