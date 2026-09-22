Melania Trump torna in pubblico e al suo evento sfida Donald sulla Cnn

L'ufficio della First Lady ha accreditato Betsy Klein, una dei reporter della rete a cui venerdì era stato ritirato il "pass", all'evento al St. Regis per l'iniziativa di Melania Fostering the Future Together. Una rivincita su Natalie? Sarebbero stati proprio i ritagli di articoli giudicati "ostili", portati all'attenzione del presidente dalla bionda assistente, a contribuire alla decisione di bandire dalla Casa Bianca Cnn, MsNow e Politico. Harp continua a essere una presenza fissa nell'entourage presidenziale: ieri era tra gli invitati sul viaggio inaugurale del Marine One dal nuovo eliporto della Casa Bianca. E poi ha seguito la delegazione a New York per l'assemblea dell'Onu. Questa però è la settimana di Melania. "Una settimana di eccellenza americana", l'ha battezzata la stessa First Lady, sottolineando sui social i "mesi di visione, preparazione e incessante attenzione ai dettagli" dietro gli appuntamenti.