L'invasione dell'Iraq fu lanciata dagli Stati Uniti e dai loro alleati nel marzo 2003 con l'obiettivo dichiarato di eliminare le presunte armi di distruzione di massa del regime di Saddam Hussein e interrompere i suoi presunti legami con il terrorismo internazionale. Quelle armi, tuttavia, non furono mai rinvenute dalle indagini successive all'invasione, compresa quella condotta dall'Iraq Survey Group, incaricato dagli stessi Stati Uniti. Dopo la rapida caduta del regime, il Paese precipitò in una lunga fase di instabilità segnata da insurrezioni armate, violenze settarie e dall'emergere di gruppi jihadisti che avrebbero poi portato alla nascita dello Stato islamico. La presenza militare americana, inizialmente presentata come un'operazione breve, si trasformò così in un impegno di lunga durata.