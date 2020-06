Usa, sentenza confermata contro la Johnson & Johnson per il talco con amianto: dovrà sborsare 2,1 miliardi di dollari

A denunciare anche "persone fuori dal Missouri" - Il tribunale che ha dimezzato il risarcimento ritiene che, tra le persone che hanno presentato denuncia, alcune non dovrebbero essere comprese nel processo perché residenti fuori dai confini del Missouri. Secondo la sentenza l'azienda ha venduto "consapevolmente prodotti contenenti amianto ai consumatori". Il gruppo ha subito dichiarato che presenterà ricorso alla Corte suprema dello Stato Usa.

Oltre 19mila cause contro J&J - Johnson & Johnson sta affrontando oltre 19mila cause in cui i suoi prodotti vengono accusati di provocare il cancro. Secondo un'indagine del New York Times, i vertici della multinazionale erano da decenni a conoscenza dei rischi di contaminazione da amianto, che sono però sempre stati tenuti nascosti ai consumatori.

Talco per bambini - A maggio, il colosso Usa ha annunciato che non venderà più il talco per bambini negli Stati Uniti e in Canada. Nel 2019 aveva ritirato dal mercato un lotto di 33mila flaconi di un talco per bambini prodotto e venduto negli Stati Uniti, poiché la Food and drug administration, l'autorità di controllo Usa, aveva trovato tracce di amianto nei campioni prelevati da una bottiglia del prodotto acquistata online.