Usa, la figlia hostess lavora durante le feste di Natale: il padre prende tutti gli aerei per stare con lei

Il Natale è la festa della famiglia per eccellenza, l'occasione per ritrovarsi con i parenti e stare insieme. Pierce Vaughan, hostess statunitense, però quest'anno non sarebbe riuscita a passare le feste con i suoi genitori: doveva lavorare sia il 24 che il 25 dicembre. Il padre allora ha deciso di prenotare su tutti i voli in cui la figlia era in servizio per festeggiare con lei.