Usa, inondazioni nel Maryland: le riprese dall’alto su Baker Park

Alcune città del Maryland stanno fronteggiando una vera e propria emergenza. Infatti, le forti piogge hanno causato diverse inondazioni tanto che a Frederick il Baker Park è stato completamente ricoperto dall’acqua. Le riprese dall’alto mostrano come le panchine e le strade siano sommerse e non sia più possibile distinguerle. Le autorità locali hanno diffuso diversi avvisi per allertare e mettere al sicuro la popolazione da improvvise inondazioni.