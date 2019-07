Minnesota, inondazioni a Sartell: residente fa il bagno per le strade

La città di Sartell in Minnesota è stata colpita da violente inondazioni. Durante la tempesta che ha colpito quest’area sono scesi più di undici centimetri di pioggia che hanno causato vari allegamenti e le strade della cittadina sono state completamente invase dall’acqua. Malgrado la gravità della situazione, c’è chi ha provato a trarne vantaggio, come Adam Burggraff che con il suo gonfiabile a forma di ciambella ha voluto fare il bagno per le vie allagate. Un modo molto creativo per non disperarsi in una situazione che ha creato alla città molti disagi.