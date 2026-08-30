Usa, inondazioni al Grand Canyon: 20 dispersi e oltre 60 evacuati

© Facebook Grand Canyon National Park
Oltre 20 persone risultano disperse nel parco nazionale del Grand Canyon, negli Stati Uniti a causa di una serie di inondazioni e piene improvvise di notevole entità. Ci sono inoltre almeno 60 evacuati. Le acque, riporta Cbs News, hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche e altri detriti nel fiume Colorado causando danni ingenti.
L'allarme
Il National Park Service ha invitato chiunque abbia notizie di escursionisti o viaggiatori nel Bright Angel Canyon e nell'area di Phantom Ranch sabato pomeriggio a fornire informazioni alle autorità del parco. Le autorità stanno inoltre cercando chiunque possa essersi trovato lungo il North Kaibab Trail, chi abbia soggiornato al Bright Angel Campground o chi stesse viaggiando o pernottando nella zona nota come "The Box", a nord di Phantom Ranch.
Evacuati e dispersi
Almeno 62 persone sono state evacuate dalla popolare meta turistica dopo che l'inondazione ha causato gravi danni. Tutte queste zone sono state ora completamente chiuse anche in previsione di nuovi temporali che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. Si stima che in circa 30 minuti siano caduti da 1 centimetro a 2,5 centimetri di pioggia nella zona rocciosa caratterizzata da un ripido dislivello.