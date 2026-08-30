Usa, inondazioni al Grand Canyon: 20 dispersi e oltre 60 evacuati

Il National Park Service ha invitato chiunque abbia notizie di escursionisti o viaggiatori nel Bright Angel Canyon e nell'area di Phantom Ranch sabato pomeriggio a fornire informazioni alle autorità del parco. Le autorità stanno inoltre cercando chiunque possa essersi trovato lungo il North Kaibab Trail, chi abbia soggiornato al Bright Angel Campground o chi stesse viaggiando o pernottando nella zona nota come "The Box", a nord di Phantom Ranch.